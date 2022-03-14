تداول رواد "تويتر" و"فيسبوك"، على مستوى الوطن العربي، فيديو يزعمون أنه نُشر من قبل السلطات الأوكرانية بعد القضاء على جنود روس، خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وظهرت خلال الفيديو إحدى الجثث تُخرِج رأسها من كيس أسود وتدخن سيجارة، بينما يقف شخصان فوق السيارة التي تحمل الجثث، في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل بـ"الحرب الإعلامية المزيفة التي تنشرها القوات الأوكرانية ضد روسيا".

نفس الفيديو تداوله رواد "فيسبوك" في شهر أبريل 2021، ذروة فيروس كورونا، بزعم أنه لجثث ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا، ساخرين من استيقاظ إحدى الجثث من الموت لتدخن سيجارة.

وأجرى فريق تقصي الحقائق في "الشروق" بحثا دقيقا عن أصل الفيديو، وظهر أنه ليس حقيقيا، بل تم تمثيله كجزء من فيديو كليب لمغني راب روسي يدعى "هاسكي" بعنوان "Never Ever"، الذي نشره على حسابه عبر "يوتيوب" في سبتمبر 2020، وتم تصويره في العاصمة الروسية موسكو.

يظهر الفيديو مشاهد لجنود قتلى حرب ملقون على بعضهم، بينما يقوم المغني بالعبث ببعض الجثث ومن ثم وضعهم في أكياس سوداء، ثم يأتي المشهد الأخير الذي يوضح تكدس الجثث في سيارة نقل، وهي نفس السيارة التي ظهرت في الفيديو المتداول الذي تم تصويره بهاتف من زاوية مختلفة عن زاوية الفيديو كليب.