روسيا تعلن استخدام اليوان الصيني: يشكل جزءا من احتياطاتنا

قالت وزارة المالية الروسية، إن اليوان الصيني يشكل جزءا من الاحتياطات الروسية من العملة الأجنبية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، عن "المالية" قولها اليوم الاثنين، إن بلاده ستستخدم هذا الاحتياطي، وذلك في أعقاب تعرض روسيا لسلسلة كبيرة من العقوبات بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بيان صادر عن وزارة المالية الروسية، إنها وضعت عددا من الضوابط حيال تسديد الديون الخارجية بالعملات الأجنبية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إصدار التعليمات اللازمة للبنوك المعنية بخصوص سداد الديون بالعملة الأجنبية.

ولفت البيان إلى أنه في حال امتنعت البنوك الأجنبية عن دفع مستحقات روسيا بالعملة الأجنبية، فإن وزارة المالية الروسية ستدفع المستحقات المترتبة عليها بالروبل.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.