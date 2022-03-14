 الأرصاد تحذر: ذروة انخفاض درجة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة - بوابة الشروق
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الأرصاد تحذر: ذروة انخفاض درجة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 2:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 2:54 ص

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض خلال الأسبوع الحالي، لتصل الصغرى خلال ساعات الليل إلى 8 درجات مع نشاط الرياح.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن هذا الطقس مستمر حتى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، منوهًا بأن الـ48 ساعة المقبلة هي ذروة انخفاض درجة الحرارة، لتصل العظمى إلى 16 درجة مئوية والصغرى 8 درجات مئوية، لكن نشاط الرياح يزود من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء التحسن في الأحوال الجوية ابتداءً من الخميس، ناصحًا باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الفترة.

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