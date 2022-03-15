كبرى شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية توقف إجراء تجارب سريرية جديدة في روسيا

أعلنت كبرى شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية وقف إجراء تجارب سريرية جديدة في روسيا، ولكنها ستواصل إرسال الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى لمساعدة المرضى المحتاجين لها.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات أدوية مثل شركات فايزر وجونسون آند جونسون وبريستول-مايرز سكويب الأمريكية، وشركة روش السويسرية للأدوية، تسعى إلى تحقيق توازن بين التنديد العالمي للغزو الروسي لأوكرانيا، واحتياجات المرضى.



وقالت شركة فايزر، التي يقع مقرها في نيويورك، اليوم الإثنين إنها لن تُقدم بعد الآن على إجراء تجارب سريرية جديدة في روسيا، مشيرة إلى أنها ستتبرع بجميع أرباح فرع الشركة هناك لصالح أعمال الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.



وأضافت فايزر في بيان أنها ستواصل في الوقت نفسه إرسال الأدوية إلى روسيا، وذلك خشية تأثير أي توقف لإرسال الأدوية على المرضى ، مثل الأطفال وكبار السن، الذين يعتمدون على أدوية الشركة.



وأشارت فايزر في بيانها إلى أن اتخاذ قرار "بالوقف الطوعي لتدفق الأدوية إلى روسيا سيمثل انتهاكا مباشرا لمبدأنا الأساسي، المتمثل في وضع المرضى في المقام الأول".



وأوضحت فايزر أنها لا تمتلك أو تدير أي مواقع لتصنيع الأدوية في روسيا، ولهذا فهي تنوي وقف الاستثمارات المخطط لها مع الموردين المحليين.



وتتزايد الضغوط الاقتصادية على روسيا مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات عليها بسبب حربها ضد أوكرانيا.