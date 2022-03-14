 المغرب: القبض على 160 شخصا يشتبه في تورطهم بأحداث شغب مباراة لكرة القدم - بوابة الشروق
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المغرب: القبض على 160 شخصا يشتبه في تورطهم بأحداث شغب مباراة لكرة القدم

الشرطة المغربية
الشرطة المغربية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 8:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 8:29 ص

أعلنت المديرية العامة للأمن المغربي ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب مرتبطة بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والتراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار عمدا في مركبة.
وأوضح بيان للمديرية أن المتورطين في أعمال الشغب، التي اندلعت في أعقاب مباراة كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي في بطولة كأس العرش، تسببوا في خسائر مادية بالعديد من مرافق ملعب الأمير مولاى عبد الله بمدينة الرباط وإصابة 85 من رجال الشرطة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، و18 فردا من القوات المساعدة.
وأشار البيان إلى أن جميع المضبوطين يخضعون للتحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة


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