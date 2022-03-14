مقتل 35 شخصا في هجوم على قاعدة تدريب عسكرية قرب مدينة «لفيف» بغربى أوكرانيا

قتل 35 شخصا على الأقل، في هجوم روسي على قاعدة تدريب عسكرية، قرب مدينة "لفيف"، مع توسيع روسيا لهجماتها إلى مدن أوكرانية أخرى.

وقال مكسيم كوزيتسكي، حاكم مدينة "لفيف"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن المستشفيات تعالج 134 شخصا، تعرضوا لإصابات عندما هاجمت روسيا منطقة التدريب العسكري ، بالقرب من "لفيف" على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود البولندية.

وهذه المرة الأولى، التي تتعرض فيها منطقة "لفيف"، لهجمات منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.

وتصاعدت الهجمات حول كييف حيث وقعت اشتبكات قوية في اربين وماكاريف وقرى أخرى في المنطقة، في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الإنساني هناك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 67 مدنيا دفنوا في مقبرة جماعية في مدينة بوشا الأوكرانية القريبة من كييف، بعد اشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأضاف كوزيتسكي أنه تم إخماد جميع الحرائق، بالموقع، بحلول ظهر اليوم ويقيم المسؤولون الآن حجم الأضرار.

وكان كوزيتسكي قد قال في وقت سابق إن 57 شخصا آخرين، يتلقون العلاج في المستشفيات لعلاجهم من إصابات.

وأضاف كوزيتسكي أنه تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا، على الموقع.

وذكر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف أن الهجوم استهدف موقعا، بالقرب من الحدود البولندية، حيث يتم تدريب قوات حفظ السلام أيضا ،حيث كان مدربون من حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعملون، قبل بدء الحرب".

ولم يتضح في بادئ الأمر عما إذا كان أي أجانب من بين هؤلاء القتلى أم لا.

وطبقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، وقعت العديد من الانفجارات، في الصباح. ولم يكن هناك أي غارات جوية، في لفيف نفسها، لكن تم إطلاق إنذار جوي، وتم إبلاغ المواطنين بالبقاء في ملاجئ طوارئ، وفقا للتقرير.