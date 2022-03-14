قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «إمكانية استخدام السلاح النووي الروسي، في الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا، يجعل إمكانية الصراع النووي أقرب بالنسبة لنا».

وشدد خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، على أهمية تجنب تلك المأساة، ووضع حد لكل ما يحدث لشعب أوكرانيا، والتركيز على الدبلوماسية والسلام، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع دول كثيرة بما فيها: الهند والصين وتركيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا لإنهاء تلك الحرب.

وأشار إلى أهمية الاستماع إلى النداء من أجل السلام، ووضع حد لهذه المأساة، مضيفًا: «الوقت سانح دائمًا للدبلوماسية والحوار، نريد توقف العمليات العسكرية فورًا، ومفاوضات قائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، نريد سلاما لشعب أوكرانيا وسلاما للعالم».

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتخاذ موقف الحياد التام.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتخاذ موقف الحياد التام.