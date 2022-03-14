أردوغان: تركيا تواصل بذل جهودها لوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، أنه بحث الوضع في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس في أنقرة، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وأضاف، خلال مؤتمر مشترك مع شولتس في أنقرة، أن تركيا ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.



وصرح الرئيس التركي بأنه في الوقت الذي يتخذون فيه إجراءات تتعلق بأمن أوروبا، اتفقنا مع المستشار الألماني على تسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل.



من جهته، ناشد المستشار الألماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا.



وصرح بأنه يعتقد أن إغلاق المضائق أمام السفن الحربية بموجب «اتفاقية مونترو» مساهمة هامة، معربا عن شكره لتركيا على ذلك.



وفي سياق آخر، أكد شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة يحمل أهمية كبيرة.



كما أكد أنهم سيفعلون صيغ الحوار رفيعة المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددًا أنهم يريدون الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الكبيرة في العلاقات مع تركيا وأن حكومته مصممة على ذلك.



من جهته أشار أردوغان إلى أن التبادل التجاري مع ألمانيا بلغ نحو 38 مليار دولار في 2020، وتجاوز 41 مليار دولار في 2021، مؤكدا عزم بلاده على بلوغها 50 مليار دولار.