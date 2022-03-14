بوينج ترسل أول طائرة طراز 737 ماكس إلى الصين منذ توقفها عام 2019

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات إقلاع طائرة بوينج طراز 737 ماكس إلى مركز الإكمال والتسليم في مدينة تشوشان الصينية ، وذلك لأول مرة منذ أن أعلنت سلطات تلك الدولة استئناف الرحلات الجوية للطائرة في ديسمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع .

وقالت بلومبرج إن هذه الرحلة بمثابة علامة فارقة نحو استئناف تسليم طائرات 737 ماكس إلى الصين، التي تعد أكبر سوق خارجية لشركة بوينج.

كانت الصين هي أول دولة توقف استخدام طائرات ماكس في مارس 2019 بعد وقوع الحادثة الثانية من بين حادثتي تحطم دمويتين ، الأولى في إندونيسيا والثانية في إثيوبيا، أسفرتا عن مقتل 346 شخصا خلال خمسة أشهر.