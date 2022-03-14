 شعبة المخابز: الاستقرار في سعر رغيف العيش السياحي ينخفض في هذه الحالة - بوابة الشروق
الإثنين 14 مارس 2022 4:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

شعبة المخابز: الاستقرار في سعر رغيف العيش السياحي ينخفض في هذه الحالة

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 3:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 3:21 ص

قال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن أسعار الدقيق 72 متفاوتة، لكن هناك استقرار في الأسعار اليوم عدا الخاصة بمحال الحلويات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هناك استقرارًا في أسعار الدقيق حاليًا، وبالتالي هناك استقرار في سعر رغيف العيش السياحي، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة في الأسعار مع دخول شهر رمضان.

وأكد أن رغيف العيش السياحي سلعة حرة التداول تخضع للعرض والطلب، مضيفًا أنه سيتم خفض سعر رغيف العيش حال تم توريد الدقيق للمخابز بسعر منخفض.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك