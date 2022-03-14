شعبة المخابز: الاستقرار في سعر رغيف العيش السياحي ينخفض في هذه الحالة

قال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن أسعار الدقيق 72 متفاوتة، لكن هناك استقرار في الأسعار اليوم عدا الخاصة بمحال الحلويات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هناك استقرارًا في أسعار الدقيق حاليًا، وبالتالي هناك استقرار في سعر رغيف العيش السياحي، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة في الأسعار مع دخول شهر رمضان.

وأكد أن رغيف العيش السياحي سلعة حرة التداول تخضع للعرض والطلب، مضيفًا أنه سيتم خفض سعر رغيف العيش حال تم توريد الدقيق للمخابز بسعر منخفض.