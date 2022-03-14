وزير الخزانة البريطاني يدعو الشركات لوقف الاستثمار في روسيا

دعا ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني الشركات البريطانية إلى وقف الاستثمار في روسيا و"التفكير بشدة" في أي نشاط يمكن أن يدعم نظام حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في بيان إنه لا يوجد مبرر للاستثمار في روسيا بعد غزوها أوكرانيا، مشيرا إلى ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الشركات بالفعل للتخلص من الأصول الروسية.

يذكر أن العديد من الشركات البريطانية الكبرى مثل بي.بي وشل وأفيفا وإم أند جي أعلنت بالفعل الانسحاب من روسيا. وقال سوناك إنه سيدعم المزيد من الشركات للقيام بنفس الإجراء.

كان سوناك قد صرح الأسبوع الماضي أنه عقد اجتماعا مع شركات إدارة الأصول لمناقشة سبل عزل بوتين اقتصاديا.