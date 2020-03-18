 الضرائب: مهلة تقديم الإقرار قاربت على الانتهاء.. مش لازم نستنى لحد يوم 31 - بوابة الشروق
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الضرائب: مهلة تقديم الإقرار قاربت على الانتهاء.. مش لازم نستنى لحد يوم 31

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 4:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 4:42 ص

قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مصر لديها مجتمع ضريبي ملتزم في معظم الأحوال، وواع تمامًا بقيمة الضريبة التي تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تصل إلى 75%.

وأضاف عبدالسلام، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يدقمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنه من خلال هذه الضريبة تستطيع الدولة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، مؤكدًا أن هناك وعيًا كبيرًا من رجال الأعمال، فهم متفهمون تمامًا لدور الضريبة.

وأوضح أن مصلحة الضرائب لا تستطيع النجاح بمفردها، فهي تنجح بالعمل الذي تقدمه وبالوعي الموجود لدى رجال الأعمال، مركزًا على أن المصلحة تحقق الحصيلة المستهدفة كل عام.

ولفت إلى أن موسم الإقرارات الضريبية بدأ في أول يناير وينتهي في 31 مارس الحالي بالنسبة لأصحاب المنشآت الفردية، مناشدًا المواطنين: «مهلة تقديم الإقرار قاربت على الانتهاء، مش لازم نستنى لحد يوم 31».

وأكد أن المصلحة نجحت خلال العام الماضي في تحويل كل الإقرارات الضريبية الورقية إلى إلكترونية، قائلا إن المصلحة ليست لديها أي إقرارات ورقية اليوم على الإطلاق، وهو ما حقق مكاسب مشتركة بين الممول والضرائب.

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