التقاط صور للرئيس ماكرون من داخل الإليزيه وهو يرتدي ملابس غير رسمية

التقطت المصورة الخاصة لقصر الإليزيه سوازيج دي لا مويسونيير،، صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اظهرت أنه لم يحلق لحيته ويرتدي سروالا من الجينز وخوذة رأس خاصة بوحدة المظليين ، وذلك أثناء متابعته الجهود الدبلوماسية للحرب الروسية على أوكرانيا من داخل القصر الرئاسي.



وأظهرت تلك الصور، التي تم التقاطها أمس الأحد، الرئيس ماكرون وهو يضع ملفات تحت ذراعه ،وملفات أخرى على مكتبه بالقصر الرئاسي.



ويشير شعار "سي بي إيه 10" الموضوع على غطاء الرأس إلى الزي الخاص بوحدة مظلات فرنسية خاصة يتم الاستعانة بها في عمليات الكوماندوز والاستطلاع الخاص.



وبحث الرئيس الفرنسي هاتفيا أمس الأحد مع العديد من الزعماء، من بينهم الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.



كما يسمح أيضا الرئيس ماكرون، البالغ من العمر 44 عاما والذي عادة ما يظُهر أناقة منقطعة النظير في جميع الفعاليات الوطنية والدولية، بأن يتم التقاط صور له من آن لآخر وهو يرتدي ملابس غير رسمية.