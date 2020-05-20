الري: استمرار حالة الاستنفار للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، استمرار حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إيراد نهر النيل؛ في إطار متابعة "إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة"، بحسب بيان للوزارة أمس.

واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجها بالمرور الدوري لقيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

كما وجه وزير الري بمواصلة المجهودات المبذولة من جميع أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتأكيد دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.