انفصاليو دونيتسك: الكتائب القومية الأوكرانية تركت في مواقعها أسلحة أمريكية وغربية الصنع

تحدّثت قيادة قوات دونيتسك الانفصالية، عن أنّ ما أسمتها "الكتائب القومية الأوكرانية" تركت في مواقعها التي فروا منها في بلدة فولنوفاخا، الكثير من الأسلحة الأمريكية والغربية الصنع"، وفق قولها.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن يان غاغين مستشار رئيس ما تُسمى بحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، أنّه تم العثور على أنظمة صواريخ مضادة للدبابات أمريكية الصنع في هذه المواقع، بعد طردهم مؤخرا من بلدة فولنوفاخا.



وأضاف: "ها هو أمامكم أحد نماذج الأسلحة الأجنبية التي تم توريدها إلى النازيين الجدد في أوكرانيا".



وأشار إلى نقش "صنع في الولايات المتحدة" على ماسورة صاروخ مضاد للدبابات، وقال: "هنا يبدو واضحا مصدر هذه الأسلحة ومكان إنتاجها.. هذا إمداد مباشر بأسلحة فتاكة، من الولايات المتحدة للنازيين الجدد".



وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.



وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.