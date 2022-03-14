خاص - ثنائي أجنبي يدعم طائرة الزمالك في بطولتي الدوري وكأس مصر

أنهى مسؤولو نادي الزمالك، اتفاقهم مع ثنائي محترف لتدعيم صفوف فريق الطائرة، لاستكمال بطولة الدوري، خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل الفريق، أن الأبيض نجح في التواصل مع اثنان من اللاعبين الأجانب خلال الساعات الماضية، وحصل على موافقتهما من أجل المشاركة مع الفريق في المرحلة الحاسمة من بطولتي الدوري وكأس مصر.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الثنائي الأجنبي يصل لـ القاهرة خلال ساعات لتوقيع العقود والانضمام لتدريبات الفريق سريعا، من أجل الاستعداد للمباريات الحاسمة في مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة في دور الربع النهائي من بطولة الدوري، وذلك بعد خسارة القمة أمام الأهلي، بثلاثة أشواط نظيفة، مساء الأحد، على صالة هيئة قناة السويسي بالإسماعيلية.