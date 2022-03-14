أمين الأمم المتحدة: المواطنون العاديون يتحملون مأساة حرب روسيا وأوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تعزيز الميزانيات العسكرية لا يجب أن يأتي على حساب على الميزانيات المتعلقة بالغذاء وغيره، منوهًا إلى أن العالم يواجه سلسلة من الأزمات؛ بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا، إلى جانب جائحة كورونا والجفاف وتغير المناخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنه وجه بإنشاء مجموعة لمواجهة الأزمة العالمية على مستوى الغذاء والتمويل، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة لمتابعة تلك المشكلات.

وأشار إلى أن المنظمة تتفاوض مع الدول الأعضاء؛ لاتخاذ الخطوات الضرورية للتعامل مع تلك الأزمة والأزمات المقبلة، معقبًا: «كل الناس العادية الرجال والنساء ستتحمل مأساة تلك الحرب، واعتماد العالم بشكل كبير على الوقود الأحفوري يضعه في وضع صعب جراء الحرب».

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، واتخاذ موقف الحياد التام.