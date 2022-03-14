قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الثلاثاء، لن يكون مختلفًا عن طقس اليوم، منوهًا إلى أن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار والليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن العظمى على محافظات شمال البلاد كالسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، تتراوح غدًا ما بين 15 إلى 17 درجة، لافتًا إلى أنها تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة على محافظات الجنوب.

ونوه إلى أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجة الحرارة، قائلًا إن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، تتعرض غدًا لفرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأشار مدير عام التنبؤات بالأرصاد، إلى أن الطقس البارد، مستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، متوقعًا أن تشهد البلاد، اعتبارًا من الخميس المقبل، ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجة الحرارة، تتراوح ما بين درجتين إلى 4 و 5 درجات.