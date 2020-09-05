استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 60 ألفا و422 إصابة و29 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونا و514 ألفا و 144 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و 109 حالات وفاة.



وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 52 ألفا و326 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و 168 ألفا و 183 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفا و707 وفيات.



وفي مولدوفا، سجلت وزارة الصحة 395 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 507 آلاف و994 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و 346 وفيات.



وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 198 إصابة جديدة و 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 301 ألفا و491 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9146 وفاة.



وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 1631 إصابة و 9 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 3 ملايين و 360 ألفا و 655 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 36 ألفا و 884 حالة وفاة.



وفي جامايكا، سجلت وزارة الصحة 25 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 128 ألفا و 379 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 2845 وفاة.



وفي ميانمار، سجلت وزارة الصحة 487 إصابة جديدة و 3 حالات وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 605 ألاف و 347 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 19 ألفا و 409 وفيات.