وزارة الثقافة وجامعة الأزهر تطلقان فعاليات عروض المسرح المتنقل

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى فعاليات عروض المسرح المتنقل بكلية الزراعة بنين القاهرة بجامعة الأزهر، تحت عنوان "في حب مصر".

وتضمنت الفعاليات عرض لكورال مركز الجيزة الثقافي قدمت خلاله باقة من أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بيوم الشهيد، منها: "قرار خدناه، فيها حاجة حلوة لعمر خيرت، حب الوطن فرض عليا لعبد الوهاب"، بجانب أغاني "الحلاج ، أما براوة نجاة، بكرة وبعده، ساعات بشتاق، مين قالك تسكن فى حارتنا، زي ما هي حبها"، واختتمت بأغنية يا أغلى أسم في الوجود.

جاء ذلك بحضور رئيس الإقليم، وجمال عبد ربه السيد عميد كلية الزراعة، وناصر البدري عبد اللاه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وسُليمان حسن الرفاعي والمخرج حسن توفيق النحاس والسادة عمداء الكليات، وطلاب جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، تستمر فعاليات المسرح المتنقل حتى يوم ١٥ مارس الجاري.