إزالة 87 تعديًا على أملاك الدولة في البحيرة

قال هشام آمنة محافظ البحيرة إن الحملات التى تشنها الوحدات المحلية بمشاركة قوات الشرطة بالبحيرة، تمكنت من إزالة 87 تعديًا على أملاك الدولة والمجارى المائية، ضمن فعاليات الموجة 19 لإزالة التعديات.



وطبقاً لبيان إعلامى، استهدفت الحملة التعديات على أملاك الدولة، خاصة الواقعة على نهر النيل، وحرم الترع والمصارف، والأراضى الزراعية، وشاركت فيها الوحدات المحلية بمعداتها، فى حماية قوات الأمن، وتمكنت من إزالة 87 تعديًا فى 11 مركزًا بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تهدف إلى تأكيد هيبة الدولة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى أراضى الدولة، مؤكداً على استمرار الحملات حتى استعادة جميع أملاك الدولة المتعدى عليها.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وجارى التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات وفى مقدمتها التعديات على الترع والمصارف، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للانتهاء من الإزالات خلال 6 شهور.

وأشار إلى قرب الانتهاء من إزالة التعديات على طريق محور المحمودية لاستكمال هذا المشروع القومى.