شعبة الأرز: توريد الدقيق للمخابز السياحية بـ8500 جنيه اعتبارا من غد

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين وجهت بتوريد الدقيق للمخابز السياحية بـ8500 جنيه لخفض سعر رغيف العيش، وذلك اعتبارًا من غد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن هناك اقتراحًا ببيع الخبز في مصر بالكيلو؛ بهدف عدم المغالاة في الأسعار، وذلك بعيدًا عن خبز التموين.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على تقديم 50 ألف طن رز لهيئة السلع التموينية من أجل بيعه في التموين، بالإضافة إلى 5000 طن لمعارض «أهلا رمضان».

وناشد رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، كل المواطنين عدم القلق من نقص السلع، قائلا إن هناك كميات كبيرة من إنتاج القمح.