البحيرة: طقس سيئ وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وغطت الغيوم سماء المناطق الساحلية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، صاحبها نشاط للرياح في بعض المناطق، على الطريق الدولي الساحلي والمدن الساحلية، فيما حذرت الأجهزة المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

ومن جانبها، حذرت الإدارة العامة لمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسباً لوقوع أي حوادث بسبب سرعة الرياح .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة للمعديات مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات والعدد المحدد بالرخصة من قبل الوحدات المحلية والغلق للمخالفين.