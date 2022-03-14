أبوظبي وفيكتوريا الأسترالية تتعاونان لتطوير حلول علاجية ووقائية مبتكرة لكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت دائرة الصحة أبوظبي في الامارات مذكرة تفاهم مع (فيكتوريا)، ممثلة عن ولاية فيكتوريا (أستراليا)، بهدف تطوير العلاجات الخاصة بكوفيد-19 لتعزيز منظومة الحمض النووي الريبوزي على مستوى العالم.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان مجالات الأبحاث والتعاون الأكاديمي ونقل المعرفة المتعلقة بصناعة التقنيات المتعلقة بالناقل النووي الريبوزي، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار الواعدة في البحوث وفرص التجارب السريرية واستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وولاية فيكتوريا في هذه المجالات.

وسيتعاون الطرفان لتحديد المؤسسات المهتمة بتوفير الاستثمار من أجل تطوير وترخيص علاجات وتقنيات تصنيعية تستند إلى الحمض النووي الريبوزي وتطوير العلاجات المبتكرة، بهدف تعزيز منظومة الحمض النووي الريبوزي.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة توجيهية تتضمن أعضاءً من دائرة صحة أبوظبي وفيكتوريا ، للإشراف على تنفيذ بنود المذكرة على الوجه الأمثل.

يأتي التعاون مع ولاية فيكتوريا في إطار سعي الإمارة المتواصل لترسيخ مكانتها كحاضنة عالمية لعلوم الحياة ووجهة قيادية في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم للمضي قدماً في الارتقاء بالكفاءات وضمان جاهزية القطاع الصحي.