وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف -في بيان الليلة- أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء إلى الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام يمن وخير وبركة على مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.