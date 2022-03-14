روسيا تعتزم الخروج من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

قال النائب في مجلس الدوما، رئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE، بيوتر تولستوي، أن روسيا سوف تخرج قريبا من اتفاقيتها مع المنظمة.



وأضاف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، إن الوفد الروسي لم يعد يشارك في أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أحد الأجهزة القانونية للمجلس الأوروبي، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.



وأوضح أنّ روسيا لم تعد تشارك كذلك في الهيئات الأخرى للمجلس الأوروبي، وربما تخرج من اتفاقيتها مع المنظمة وتنسحب منها.



وكان عضو مجلس الاتحاد، وعضو الوفد الروسي لأعمال الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، ألكسندر باشكين، قد أعلن في وقت سابق عن تعليق الوفد الروسي لعمله في الجمعية.



وردا على سؤال حول مدفوعات العضوية السنوية، قال تولستوي إن الجانب الروسي لم يحول بعد اشتراكه السنوي في الجمعية.



وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.



وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.