الولايات المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء مقتل صحفي أمريكي قرب كييف

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أعرب مسؤولون أمريكيون عن صدمتهم إزاء مقتل مخرج أمريكي في أوكرانيا بالقرب من كييف أثناء إعداد فيلم وثائقي عن فرار المواطنين من الصراع في البلاد.

وقد أفادت بيانات أوكرانية بمقتل الصحفي الأمريكي برنت رينود (50 عاما) وإصابة آخر في منطقة اربين الواقعة على مسافة نحو 10 كيلومتر شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت شرطة منطقة كييف اليوم الأحد إن الرجلين تعرضا لإطلاق نار في اربين.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم وتعهدت بتقديم مساعدة قنصلية لعائلة رينود.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس على موقع تويتر "نشعر بالصدمة

إزاء مقتل وإصابة صحفيين ومخرجين- مدنيين غير مقاتلين- في أوكرانيا على أيدي قوات الكرملين".

وفي وقت لاحق قالت مجلة تايم إن رينود كان في أوكرانيا للعمل على مشروع على أزمة اللاجئين العالمية من أجل المجلة.

وقال رئيس تحرير تايم ادوارد فيلسينتال "نشعر بحزن شديد لخسارة برينت رينود.. بوصفه مخرجا وصحفيا حائزا على جوائز، تعامل برينت مع أصعب القصص الخبرية حول العالم في بعض الأحيان بجانب شقيقه كريج رينود".