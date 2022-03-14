كرم جبر: الإعلام المصري كان على قدر المسئولية في التوعية بخطورة كورونا

التجربة المصرية ركزت على إدارة المعرفة واستثمارها لبناء دولة قوية قادرة وآمنة

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إن المؤسسات الإعلامية في مصر انتهجت سياسة متزنة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف خلال كلمته أمس الاثنين، في الدورة السابعة بقمة المعرفة في دولة الإمارات التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح"، أن الإعلام الوطنى المصري كان على قدر وحجم المسئولية، وأدى دوره على أكمل وجه في التوعية بخطورة فيروس كورونا وضرورة التزام كل مواطن بإجراءات الوقاية لحماية نفسه وأسرته والآخرين.

وذكر جبر، أن دور وسائل الإعلام برز بشكل مكثّف لإدارة كثير من الأزمات التي تواجهها الدول منها التعامل مع الأزمات التي سببتها الجوائح والأوبئة في ظل ما شهده العالم، وما زال من ضربات قوية وجهها له وباء فيروس كورونا.

وتحدث جبر، عن دور المعرفة في مواجهة التحديات العالمية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت مع تفشّي فيروس كورونا، وكذلك أزمة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي انعكست على العالم.

وأكد جبر، أن المعرفة أصبحت أهم مظاهر القوة في عالم الغد، لما لها من دور فاعل ومؤثر في إعـداد رأس المال البشري وحسن الاستفادة منه في عملية التنمية البشرية المسـتدامة.

ودعا جبر، الدول العربية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التنموية، بحيث تجعل من الاستثمار في مناجم العقول قضيتها الأساسية وأن تحتل الأولوية الأولى لديها.

وأكد أن التجربة المصرية من التجارب العربية الجديرة بالاهتمام فقد ركزت بشكل أساسي علـى إدارة المعرفة واستثمارها لبناء دولة قوية قادرة وآمنة، ووضعت الآليات والخطط وحددت الأهداف وعملت على تنفيذها.

وأضاف أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لبناء الإنسان تهدف إلى خلق جيل جديد قادر على القيادة وفقاً للمتغيرات العصرية الحديثة، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة فى 2030 والتي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

وشدد على أن الإعلام بات أهم أدوات إدارة الأزمات في عالمنا المعاصر، وأن مسؤولية الإعلام في مواجهة الأزمات باتت تشكل أولوية متقدمة في دائرة اهتمامات الجهات والمؤسسات المعنية، خاصة في وقتنا الراهن الذي لا يقتصر فيه تأثير الأزمات على دولة أو منطقة بعينها، وإنما يشمل العالم أجمع كما هو الحال في فيروس كورونا المتجدد الذي اجتاح كافة دول العالم.