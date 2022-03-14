روسيا تقلص صادراتها من الحبوب وتثير مخاوف من حدوث إعصار من الجوع

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامشينكو اليوم الاثنين إن روسيا تخطط لتقليص صادراتها من الشعير والذرة والقمح في محاولة لضمان إمدادات كافية لشعبها مع حمايتهم من الارتفاع الحاد في الأسعار.

ومن المقرر أن تبدأ قيود التصدير غدا الثلاثاء وستظل سارية حتى 30 حزيران/يونيو. كما ستطبق القيود على الذرة والحبوب المختلطة. كما سيتم فرض حظر على تصدير السكر ومنتجات السكر الخام وسيستمر حتى نهاية أغسطس.

وأضافت أبرامشينكو إنه سيتم الاستمرار في بعض الصادرات بناء على الحصص والتراخيص الحالية.

يذكر أن روسيا هي أكبر مصدر للحبوب في العالم، كما أن أوكرانيا مصدر رئيسي أيضا. ومن المرجح أن يتسبب توقف الصادرات من البلدين في ارتفاعات حادة في الأسعار في سوق الحبوب العالمية.

وقال الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين إن 45 دولة أفريقية ومن الدول الأقل نموا تستورد على الأقل ثلث احتياجاتها من القمح من روسيا أو أوكرانيا.

وأضاف جوتيريش "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب حدوث إعصار من الجوع وانهيار لنظام الغذاء العالمي"، معلنا عن مجموعة جديدة للاستجابة للأزمات للتعامل مع هذه المشكة.