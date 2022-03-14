مقتل جنديين على الأقل في هجمات خلال يوم الانتخابات في كولومبيا

قتل جنديان على الأقل وأصيب اثنان آخران في هجمات في كولومبيا يوم الأحد، في الوقت الذي توجهت فيه البلاد لصناديق الاقتراع من أجل التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت القوات المسلحة الكولومبية أن الرجلين قتلا في تفجيرات بمنطقة كاكويتا جنوبي كولومبيا وفي منطقة ميتا وسط البلاد. وأصيب جنديان آخران في الهجمات.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن من يقف وراء أعمال العنف هذه .

وتنشط مجموعات حرب العصابات والقوات شبه العسكرية والعصابات الإجرامية في كولومبيا. وتم نشر ما مجموعه 73 ألف جندي في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على سلامة المرشحين والناخبين.

وتنافس المرشحون على ما إجمالية 188 مقعدا في مجلس النواب و 108 مقاعد في مجلس الشيوخ خلال انتخابات يوم الأحد. بعض تلك المقاعد محجوز لجماعات وأقليات محددة.

وتعتبر انتخابات يوم الأحد البرلمانية اختبارا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 29 آيار/مايو المقبل.