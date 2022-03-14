عضو بالشيوخ: القانون الموحد للتأمين يضمن غطاء تأميني لمصروفات المطلقات

قال أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الموحد للتأمين ضد الطلاق والمخاطر الإلكترونية يحمي الكثير من الجهات والأشخاص لأول مرة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مازال في مجلس الشيوخ ولا زالت تستكمل مناقشة تفاصيل المشروع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن المشروع يشمل التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق وهو من أهم بنود قانون التأمين الموحد، كما أنه يضمن التأمين على المصريين بالخارج ويحميهم من المخاطر المحتملة.

وتابع: «التأمين ضد مخاطر الطلاق في المشروع هدفه توفير غطاء تأميني لبعض مصروفات السيدات المطلقات، كما أنه لم تكن هناك قواعد إلزامية للعاملين فى مجال التأمين في مصر والقانون المقترح يعالج ذلك»، مؤكدًا أن المخاطر الإلكترونية تهدد العديد من الشركات بسرقة حساباتهم ومواقعهم والقانون المقترح يؤمن الشركات.