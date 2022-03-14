روى شريف ناجي، زوج الدكتورة أنيسة حسونة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عضو مجلس النواب السابقة التي توفيت اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، إن «ليلة تكريم السيدة انتصار السيسي تفاجأنا باتصال يخطرها بتكريم حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وقالت لي وقتها (هروح إزاي بحالتي دي)، وكانت رجليها مش شايلاها وقلتلها (هتروحي)، ومن هنا جاءت فكرة الكرسي المتحرك».

وأضاف أن التكريم رفع بشكل كبير حالتها المعنوية وعادت سعيدة وقالت «حسيت إن الدولة بتطبطب عليا»، مواصلا: «رديت وقولت ليها مش الدولة بس اللي بطبطب عليكي، ربنا طبطب عليكي، وفضلنا طول الليل إمبارح نعمل أشاعات وفحوصات ورجعت منهكة وتعبانة البيت ونامت وكانت يادوب بتروح الحمام بمساعدتنا طول الليل، كان توتر وتعب ومكانتش قادرة تعمل معانا أي حركة، والصبح قعدت ربع ساعة أو نص بالكتير وأمر الله نفذ».

وتابع: «ربنا يتولاها برحمته والحمد لله على ما قدمته وخيرها ودعاء الناس مفروش أمامها قبل ما تموت»، معربًا عن امتنانه الشديد لتكريمها في أخر أيامها لأن هذا أشعرها أن الدولة تعطي اهتمام وتقدير لها.

ولفت إلى قساوة سنوات المرض عليها لكن عزيمتها كانت قوية، متابعًا: «هفتقد كل شيء بشكل كامل بعد وفاتها، وبعتبر نفسي محظوظ أن شريكة حياتي كانت أنيسة حسونة».



