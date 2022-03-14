 الخارجية الأردنية تحث مواطنيها في أوكرانيا على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر - بوابة الشروق
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الخارجية الأردنية تحث مواطنيها في أوكرانيا على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

عمّان - أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 9:49 ص

حثت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، والذين قرروا عدم المغادرة، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

ودعت الخارجية -في بيان لها اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- من يستطيع المغادرة بواسطة وسائل نقل وطرق آمنة إلى القيام بذلك، آخذين بعين الاعتبار أن الأوضاع الأمنية تتغير بسرعة ومن منطقة لأخرى ولا يمكن التنبؤ بها.

وأفادت الوزارة -في ضوء مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين وأفراد أسرهم، وانخفاض أعداد الأردنيين في أوكرانيا والذين عبّر عدد منهم عن عدم الرغبة في المغادرة- باستمرار مندوبي السفارات بأعمالهم في المعابر التالية فقط، معبر الحدود الأوكرانية- البولندية، معبر الحدود الأوكرانية- الرومانية، معبر الحدود الأوكرانية- السلوفاكية، معبر الحدود الأوكرانية- المجرية، ومركز الاستقبال في وارسو.

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