بروتوكول بين جامعة القاهرة وتنسيقية شباب الأحزاب لزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار رؤية الجامعة والتنسيقية لزيادة الوعي الثقافي والاجتماعي، وتعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي من خلال نواب التنسيقية بغرفتي مجلس النواب والشيوخ ونواب المحافظين.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات، وأمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تضمن بروتوكول التعاون التعريف والترويج الإعلامي للبرامج الدراسية بجامعة القاهرة، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل العام.

كما يتضمن البروتوكول التعاون في إعداد مواد القانون والتشريعات العامة وخاصة المتعلقة بالبيئة الجامعية والبحثية، علاوة على تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

وقال الخشت إن الجامعة تحرص على تقدیم الدعم لطلابها ومنسوبيها بأحدث الأسالیب التكنولوجیة لتحقیق التمیز والإبداع والابتكار بما یخلق جیل واعي من الشباب قادر على قیادة مستقبله، وإیمانًا بدور الجامعة للمنافسة في تقدیم خدمة تعلیمیة وبحثیة تتبني الابتكار وتؤھل معرفیا ومھاریا خریجا لسوق العمل المحلیة والدولیة وخدمة المجتمع.

وأكد أن توجهات الجامعة تركز على تخريج أجيال تتمتع بالوعي العام الاجتماعي والوطني والقومي في عالم متغير تواجهه العديد من التحديات والمتغيرات الثقافية المتسارعة، موضحا ضرورة تحصين الشباب بالوعي الوطني الذي يجعلهم يسيرون قي الإطار المؤكد لهوية مصر وتوجهاتها ومقاصدها.

كما أكد على دعم التيار الوطني العام الذي ينتمي لمصر ويؤكد هويتها وتوجهاتها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للمصريين جميعا، وتضم نحو 270 ألف طالب وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وتشارك في المشروعات القومية، ويتمثل إنتمائها الوحيد لهذا الوطن، فهي ليست بمعزل عنه وعن قضاياه، بالإضافة إلى مشروع تطوير الوعي المصري، وإعادة بناء الإنسان.

ولفت إلى انتماء تنسيقية شباب الأحزاب أيضًا إلى التيار الوطني العام، مؤكدًا وجود أرضية مشتركة بين الجميع في حب الوطن يتم التحرك من خلالها.