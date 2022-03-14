 رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 8:50 ص

أدانت رابطة العالم الإسلامي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ندد بهذا الاعتداء على أمن العراق وسلامة شعبه، مجددا الرفض القاطع لكل ممارسات التطرف والإرهاب والعنف.
وأكد باسم الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية التضامن الكامل مع العراق في وجه كل ما يهدد أمنه واستقراره، سائلًا الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه العزيز من كل سوء ومكروه.


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