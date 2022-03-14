صحيفة سعودية: سعر برميل النفط قد يصل إلى 300 دولار حال قرر بوتين قطع الطاقة عن الأوروبيين

ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي يمتلك سلاحا حقيقيا بالفعل على صعيد الطاقة، موضحة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أقدم على قطع إمدادات الطاقة في مرحلة ما من هذه الحرب عن الأوروبيين، فقد يصل سعر برميل النفط إلى 300 دولار، في حين تأرجح في الأيام الماضية ضمن حدود 120 دولارا.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "لا بدائل سهلة وسريعة"، إلى أن الخيارات محدودة أمام الأوروبيين في مجال تعويض الطاقة التي قد تفقد تماما بقرار من الجانب الروسي، موضحة أن الغاز يعد مصدرا رئيسا في القارة الأوروبية ليس فقط للاستهلاك المنزلي، بل لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة بعد منع استخدام الفحم الحراري أو الحجري منذ أعوام.

وأضافت أنه ليس أمامها "ولو في فترة انتقالية" سوى اللجوء إلى هذا المصدر لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز، مبينة أن استخدام الفحم صار وفق قوانين المناخ والبيئة الصارمة أقرب إلى "الجريمة"، لكن سيتم العثور على التبريرات اللازمة في هذا المجال.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لم يوقف بوتين صادرات بلاده من الطاقة لأوروبا، وأن الجانب الغربي أبعد عقوباته عن ميدان الطاقة الروسية، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أقدم بعد 3 أسابيع من بدء الأزمة بين كييف وموسكو على منع استيراد النفط والغاز الروسي، علما بأن هذه الواردات لا تساوي شيئا مقارنة بالواردات الأمريكية من مصادر مختلفة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحصل على نحو 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي، و30% من النفط من البر الروسي، في حين لا يزال البديل السريع غائبا؛ ما يرفع دائما القلق في الأوساط الأوروبية خصوصا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من نفط وغاز، أضاف مزيدا من المشكلات الاقتصادية التي "ينتجها" التضخم المرتفع في القارة الأوروبية، وأتت الأزمة الروسية - الأوكرانية في وقت تسعى فيه حكومات أوروبا إلى كبح جماح التضخم حتى إن أثر ذلك سلبا في التعافي الاقتصادي.