سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نبيل مسيدي الرئيس التنفيذي لموقع "أج فلو دوت كوم" المعني بجمع وتحليل بيانات أسواق المنتجات الزراعية في العالم إن حوالي 28 سفينة تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الروسية خلال الأسبوع الماضي مقابل 50 سفينة في الأسبوع السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسيدي قوله إن السفن المغادرة تحمل حوالي 350 ألف طن من المنتجات الزراعية الروسية مثل القمح.

في الوقت نفسه مازالت حركة الملاحة في الموانئ الأوكرانية متوقفة بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من أسبوعين.

كانت السفن قد عادت للإبحار في البحر الأسود في الأسبوع الماضي بعد توقف مؤقت عقب نشوب الحرب في أوكرانيا.