أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، أنه اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، سيلغى الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية في العاصمة.

وقال سوبيانين - حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "التحسن المطرد في الوضع الوبائي يسمح لنا باتخاذ قرار طال انتظاره.. واعتبارًا من الثلاثاء 15 مارس 2022 سنلغي متطلبات استخدام الكمامات الطبية".

وأضاف أنه تم إلغاء تدابير مكافحة كوفيد الإلزامية في المؤسسات والمنظمات المحددة بموجب مرسوم صادر عن عمدة موسكو يلزم بـ"القياس المنتظم" لدرجة حرارة أجسام الموظفين، وتركيب حواجز فاصلة في أماكن العمل، وما إلى ذلك.

وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد.