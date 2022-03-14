حملات مكثفة لرفع مستوى النظافة وتحقيق الانضباط بشوارع القاهرة

كثفت أحياء المنطقة الجنوبية حملاتها اليومية، تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التواجد الميدانى المستمر في شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية، لرفع مستوى منظومة النظافة وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع.

وقالت عبدالمنعم، في بيان اليوم الإثنين، إن الأجهزة التنفيذية بحي طره شنت حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وخطوط التنظيم، إضافة إلى أعمال نظافة وتجريد الشوارع من الأتربة، موضحة أنها أسفرت عن إزالة أكشاك بدون ترخيص بطره الأسمنت ورفع كل التعديات من نهر الطريق ورفع المخلفات وكاوتش سيارات بشارع مصر حلوان الزراعى.

ونبهت على المحلات بضرورة تجديد التراخيص والالتزام بعدم التعدى على الطريق العام والتنسيق مع شركة الصرف الصحى لتطهير بالوعات الأمطار بصفة مستمرة، وذلك استعدادا لسقوط الأمطار بشارع مصر حلوان الزراعى، لافتة إلى رفع وإزالة الإعلانات المخالفة من شارع النصر وشارع 263 ومنطقة تقسيم اللاسلكي المعادي الجديدة، ورفع وإزالة أحواض زرع وحواجز حديدية وأسمنتية من شارع النصر بالمعادي الجديدة.

وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية بحى البساتين، ترمم الأسفلت بشارع النصر بالمعادي الجديدة؛ لتحقيق السيولة المرورية لرفع كفاءة الطرق الداعمة للمحاور المرورية الجديدة بالمنطقة الجنوبية، مع القيام بأعمال الصيانة الدورية للكابلات وأعمدة الإنارة بمنطقة المعراج، موضحة أن ذلك تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي، طبقا لخطة الرصف للعام المالي الجارى 2021-2022.

وأضافت أن حي دار السلام تمكن من إزالة أعمال أسقف خرسانية مخالفة وبدون ترخيص بالعقار الكائن 9 شارع عنتر المتفرع من شارع آسيا جزيرة دار السلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، موجهة شركة الغاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح ماسورة تسريب غاز طبيعي بالعقار الكائن 16 شارع الشهيد عمر من شارع عبدالحميد مكي حدائق المعادي، إذ تم إصلاحها دون وقوع أي أضرار.