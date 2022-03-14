عشرات المسارح الناطقة بالألمانية تعتزم تقدم الدعم لفناني المسرح الأوكرانيين

يعتزم أكثر من 70 مسرحا ومؤسسة ثقافية في ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين تقديم الدعم لفناني المسرح الأوكرانيين.

وأعلن المسرح الألماني في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين، أن هذه المسارح وقعت على إعلان نوايا بهذا الخصوص، وسلمته لوزارة الثقافة الأوكرانية.

وجاء في الإعلان:" سنبذل كل ما في وسعنا حتى يكون لدى فناني المسرح الأوكرانيين، إمكانية ممارسة فنهم في ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين".

وتابع البيان:" في الأوقات التي حُرِمَتْ فيها المسارح الأوكرانية مؤقتا من أصواتها وخشباتها وجمهورها، يتعين علينا أن نقدم منصة للتعبير الفني على خشبات ودور مسرح ألمانيا والنمسا وسويسرا ولشيتنشتاين".

وطالب الموقعون أوكرانيا "بتمكين الفنانين من كل الأجناس من القيام بالرحلات اللازمة العابرة للحدود، من أجل استئناف عملهم خارج حدود أوكرانيا".

يشار إلى الهجوم الروسي على اوكرانيا تسبب في دمار هائل لمبان والبنية التحتية ونزوح 3مليون اوكراني إلى الخارج ونزوح 6.7 مليون داخليا ،بحسب منظمة الصحة العالمية .