الرئيس الشيشاني يؤكد وصوله إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنه وصل إلى أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشره على "تليجرام"، قال قديروف إنه شمال غرب كييف قرب موقع شهد معارك محتدمة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأضاف :"في يوم آخر، كنا على بعد نحو 20 كيلومترا منكم، يا نازيي كييف، والآن نحن أقرب، وأترك لكم تخمين إلى أي مدى اقتربنا؟". وقال :"سأضيف ما يثير الفضول: ربما نحن بالفعل في كييف وننتظر فقط الأوامر".

وفي المنشور، هدد قديروف القيادة الأوكرانية في كييف، وحثهم على تغيير مواقفهم. وقال :"يمكنكم الاسترخاء، فأنتم لستم مضطرين للبحث عنا، فنحن سنجدكم بأنفسنا".

ويحكم قديروف الشيشان، وهي منطقة ذات أغلبية مسلمة في شمال القوقاز، منذ أكثر من عشر سنوات. ويتهمه النشطاء الحقوقيون بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها القتل المأجور.