رئيس منظمة الأمن في أوروبا: روسيا اختارت مسارا مدمرا لمعالجة مخاوفها وهواجسها

قال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو، إنّ ما أسماه "العدوان الروسي" يهدد وجود المنظمة.



وأضاف خلال جلسة بشأن التطورات في أوكرانيا عقدها مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أنّ المنظمة تمثل المحفل الأنسب للحوار وتسوية النزاعات في أوروبا.



وأشار إلى أن روسيا اختارت مسارا مدمرا لمعالجة مخاوفها وهواجسها، داعيًّا كل الأطراف في النزاعات المسلحة لاحترام القوانين وحماية المدنيين.



وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.



وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.