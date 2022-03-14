دبلوماسي روسي: لا نرى مبررا لإرسال قوات حفظ السلام الأممية لأوكرانيا

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إيليتشيف، أن بلاده لا ترى مبررا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا.

وقال مدير الإدارة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه لا توجد حاجة لإرسال قوات حفظ السلام الأممية إلى كييف لأن روسيا تسيطر على الوضع في أوكرانيا، مشددا على أن وزارة الدفاع تعمل في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع ممثلي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية.

وأكد في الوقت نفسه أن تسوية الوضع في أوكرانيا يعتمد على استعداد كييف في البحث عن حلول وسط ترضي الطرفين.

ولم يستبعد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية أن تتطلب اتفاقية محتملة للتسوية بين روسيا وأوكرانيا إقرارا من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن بلاده تدعم فكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد محايد، مما سيجعل عملها أقل تسيسا.

وكانت قوى دولية قد طرحت فكرة نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، في مسعى لإنهاء الحرب التي بدأت أواخر فبراير الماضي.