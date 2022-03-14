الرئيس السيسي يستجيب للإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج طفل مصاب بورم في المخ

عرض برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا عن الطفل مجدي كريم، المصاب بورم في المخ تسبب في فقدان بصره.

وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لها، ووجه بعلاج الطفل، متوجهة برسالة إلى الرئيس السيسي: «ربنا يعزك ويقويك على اللي العالم فيه ويعينك، الرئيس يسمع ويستجيب فورًا للمواطن المصري».

من جانبه أعرب كريم، والد الطفل مجدي المصاب بورم في المخ، عن شكره لاستجابة الرئيس السيسي وتوجيهه بعلاج ابنه، موضحًا أن ابنه كان يعيش حياته بصورة طبيعية، وشعر بارتفاع درجة الحرارة مفاجئة؛ أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدان بصره.



الاثنين 14 مارس 2022 18:54

هديل هلال

عرض برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، تقريرًا عن الطفل مجدي كريم، المصاب بورم في المخ تسبب في فقدان بصره.

وأعلنت الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لها، ووجه بعلاج الطفل، متوجهة برسالة إلى الرئيس السيسي: «ربنا يعزك ويقويك على اللي العالم فيه ويعينك، الرئيس يسمع ويستجيب فورًا للمواطن المصري».

من جانبه أعرب كريم، والد الطفل مجدي المصاب بورم في المخ، عن شكره لاستجابة الرئيس السيسي وتوجيهه بعلاج ابنه، موضحًا أن ابنه كان يعيش حياته بصورة طبيعية، وشعر بارتفاع درجة الحرارة مفاجئة؛ أدت إلى دخوله في غيبوبة وفقدان بصره.