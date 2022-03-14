وزير خارجية قطر يعتزم زيارة موسكو بشأن إيران وأوكرانيا

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يتوجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى موسكو اليوم الأحد، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وبعد توقف المباحثات النووية الإيرانية.

ويعتزم آل ثاني لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للمصدر قد يلتقي أيضا الوزير القطري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تأتي الزيارة حيث تعمل قطر على إنقاذ المفاوضات النووية الإيرانية، التي وصلت إلى طريق مسدود بعد أن طالبت روسيا بضمانات أمريكية بأن العقوبات على موسكو لن تؤثر على شراكتها مع طهران.

وقال المصدر إن آل ثاني تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بشكل منفصل يوم أمس السبت.

كما ستحاول قطر العمل كوسيط لخفض تصعيد الحرب في أوكرانيا.

كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد تباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرتين هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الحكومية أن وزير الخارجية تحدث إلى نظيره الأوكراني اليوم الأحد ودعا كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحل القضايا عبر الحوار.