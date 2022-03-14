الداخلية تضبط 7 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة؛ لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - أسيوط– المنيا – سوهاج- دمياط – الإسكندرية – الغربية- الإسماعيلية).

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

ضبط (7) قضايا بعدد (7) متهمين؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (13,787,000جنيه).