محافظ الغربية يتفقد المشاريع بحانوت وسنباط وكفر شبرا اليمن

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لمشروعات المبادرة الرئاسية الأضخم "حياة كريمة" من خلال جولات ميدانية مستمرة للمشاريع الخدمية المتنوعة، والجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم الإثنين؛ لتفقد عدد من مشروعات المبادرة في قرى حانوت، سنباط وكفر شبرا اليمن بحضور الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية بحانوت الذي يضم مقر مركز تكنولوجي، وسجلًا مدنيًا، وشهر عقاري، ومكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي.

فيما بلغت نسبة التنفيذ 97% بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه، واختتمت الجولة في القرية بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالي تكلفة 34 مليون جنيه.

وفي سنباط تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، حيث تجاوزت نسب الأعمال الـ 95%.

واختتم رحمي، جولته في زفتى بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كفر شبرا اليمن، حيث تفقد المحافظ المركز وعدد ثلاث قطع أراضي مقترحة لإنشاء المركز.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 765 مشروعًا داخل 54 قرية و88 تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.