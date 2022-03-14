شولتس وأردوغان يطالبان بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نحو مشترك، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وخلال أول زيارة رسمية له لتركيا، قال المستشار الألماني اليوم الاثنين:" نحن متفقون تماما على ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن"، كما طالب شولتس بإنشاء ممرات آمنة فورا للمدنيين.

من جانبه، أكد أردوغان:" سنواصل بلا كلل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة دائمة"، وقال إنه تم الاتفاق على ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية.

ووجه شولتس وأردوغان دعوة مشتركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلين:" تمهل"، وقال شولتس إن من الواضح أن " روسيا مع كل يوم ومع كل قنبلة تزداد بعدا عن دائرة المجتمع الدولي التي نشكلها معا"، مشيرا إلى أن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها غير قابلة للنقاش.

تأتي تصريحات اردوغان وشولتس بينما الهجوم الروسي على اوكرانيا في اسبوعه الثالث ، وتسبب في دمار هائل لمبان والبنية التحتية ونزوح 3مليون اوكراني إلى الخارج ونزوح 7ر6مليون داخليا ،بحسب منظمة الصحة العالمية .

من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين أنها وثقت مقتل 636 مدنيا في أوكرانيا.

وقال مكتب المفوضية في جنيف إن هناك 46 طفلا ومراهقا بين هؤلاء القتلى.

وأضاف المكتب أن لديه معلومات محققة بشأن إصابة أكثر من 1125 شخصا .