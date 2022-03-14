 مفوضة اللاجئين: نزوح أكثر من 100 ألف أوكراني خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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مفوضة اللاجئين: نزوح أكثر من 100 ألف أوكراني خلال 24 ساعة

جنيف - أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 10:03 ص

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نزوح أكثر من 100 ألف أوكراني من بلادهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المفوضية -في بيان اليوم الإثنين- أن هذا النزوح السريع يعتبر أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وسط توقعات بأن يستمر تدفق الأوكرانيين بأعداد غفيرة على الدول المجاورة لهم.

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية في 24 فبراير الماضي، ما أدى إلى فرض بعض الدول عقوبات على موسكو، من بينها غلق المجالات الجوية لتلك الدول أمام الطيران الروسي الوافد إليها، والمتوجه منها إلى روسيا.

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