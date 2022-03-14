علق، إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، على إصابة، رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق، خلال مباراة الصفاقسي في الكونفدرالية، أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كاشفا عن سبب بكاء اللاعب.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته، عقب المباراة: «الطبيب طمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، وخروجه باكيا كان بسبب خوفه وقلقه من أن تكون إصابة كبيرة على مستوى الركبة».

وأضاف: «الوضع مطمئن واللاعب خضع لفحص مبدئي من جانب الجهاز الطبي الذي أكد عدم وجود تورم في الركبة أو إصابة بالغة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن تأكيد مدى قوتها إلا بعد الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة والأشعة بعد العودة من تونس إلى القاهرة».

واختتم: «بشكل مبدئي فإن رمضان صبحي سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق في مواجهة أهلي طرابلس الليبي في ليبيا يوم الأحد المقبل، وأتمنى ألا يطول غيابه وأن يعود سريعا للمشاركة كونه لاعب مهم للغاية».